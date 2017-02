Japão: número de recorde nos inscritos no Seikatsu Hogo

Segundo o relatório recente do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão (MHLW), em novembro do ano passado, 1.639.525 famílias receberam os benefícios do Seikatsu Hogo. Em relação ao mês anterior, foram 1.659 famílias a mais, atualizando o recorde pelo quarto mês consecutivo.

O maior número de beneficiários foi nos “domicílios de idosos”, com 837.742 famílias, 51% do total e aumento de 1.355 famílias em relação ao mês anterior. Desses, as “famílias” de idosos que vivem sozinhos representaram mais de 90%.

Em seguida, “Outras famílias”, que incluem as gerações que conseguem trabalhar, ficaram com 262.591 famílias, as “Famílias de doentes”, composta por doentes e feridos, representou 238.384 famílias e o restante ficou com as “Famílias de pessoas com deficiência” e “Famílias de mães solteiras”, que fecharam com 192.738 e 99.316 famílias, respectivamente.

O MHLW falou: “Com a melhoria dos ambientes de trabalho, a tendência de diminuição entre as gerações que trabalham está continuando, mas como se espera que o aumento entre as famílias de idosos continuará, é necessário estudar medidas contra a pobreza dos idosos no Japão“.

Fonte: NHK News