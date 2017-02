Ibaraki: 3 homens foram presos por estupro coletivo

Satoshi Sugino (53), funcionário de empresa, e outros 2 homens mais jovens foram presos pela suspeita de estupro coletivo em Tsuchiura (Ibaraki). O caso teria ocorrido em dezembro do ano passado, quando eles levaram uma mulher de 20 anos, trabalhadora a tempo parcial, a um motel e a violentaram por cerca de 3 horas.

Segundo a polícia, antes de irem ao motel, os 3 suspeitos foram a um restaurante com a mulher. Eles negaram as acusações durante as investigações.

Como um dos suspeitos era um ex-namorado da mulher, a polícia está investigando o caso mais a fundo.

Fonte: TBS News