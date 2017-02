Homem foi preso por filmar partes íntimas de mulheres dentro de banheiro de estação

O homem se vestiu de mulher e instalou uma câmera em banheiro feminino de estação de trem.

Segundo as investigações, Akira Kehara (27), funcionário a tempo parcial, residente de Hachioji, se vestiu de mulher, entrou em um banheiro feminino da Estação de Keio-Hachioji, colocou uma câmera especial disfarçada de interruptor nos compartimentos privados, filmou e fotografou partes íntimas de mulheres.

Uma funcionária de limpeza, de 55 anos, percebeu a câmera e reportou para a polícia. Na câmera havia imagens e vídeos de mulheres utilizando os banheiros e de Kehara, instalando a câmera no banheiro.

Kehara foi preso por violação da lei de prevenção de incômodos da metrópole.

“Eu queria ver o momento em que as mulheres abaixavam suas calcinhas”, disse ele durante o interrogatório. Além disso, como ele confessou que entrou aproximadamente 10 vezes no banheiro feminino para filmar as mulheres, a polícia também está investigando novas infrações cometidas por Kehara.

Fonte: NHK News