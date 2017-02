Homem fere policial na sede do Departamento da Polícia Metropolitana

Segundo a Polícia Metropolitana de Tóquio, por volta das 11h de terça-feira (21), perto da entrada da sede do Departamento de Polícia Metropolitana de Chiyoda (Tóquio), um homem de 70 anos que estava na sala de espera feriu um policial com uma faca.

Antes do ocorrido, o homem havia cortado sua própria barriga. O policial que foi tentar deter o homem teve o dedo mindinho de sua mão esquerda levemente cortado.

A situação logo se tornou um tumulto com a chegada dos policiais e bombeiros. A Polícia Metropolitana está investigando as circunstâncias do episódio.

Fonte: NHK News