Homem é preso por vender falsa “água medicinal”

Hideki Oba (65), chefe do esquema com sede em Iruma (Saitama), foi preso por violação da Lei de Controle de Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos ao ter vendido um produto medicinal sem a aprovação do país.

Segundo a polícia, o rótulo do “Ikimizu” dizia que o produto “concentra componentes das mucosas das algas e possui propriedades anticancerígenas, aumento da imunidade e ativação dos glóbulos brancos”, contudo, essa “água medicinal” era mais de 99% composta de água comum. O “Ikimizu” era vendido em conjunto de 5 unidades por ¥12.500 e, até o momento atual, 17.000 unidades haviam sido vendidas para 1.600 pessoas em todo o Japão.

Durante as investigações, Oba admitiu a acusação. “Eu sabia que era ilegal, mas a água era boa e eu queria espalhar pelo país”, disse ele. Segundo a Polícia Metropolitana de Tóquio, Oba lucrou ilegalmente aproximadamente ¥35 milhões.

Fonte: NHK News