Estudante que caiu nos trilhos de estação escapou de ser atropelado por trem

Na manhã de domingo (26), por volta das 11h, os bombeiros receberam uma chamada relatando que um menino havia caído da plataforma nos trilhos da estação de Bubaiwagawa, da linha Keio de Fuchu (Tóquio).

Segundo a Polícia Metropolitana de Tóquio e a Keio Electric Railway, o menino era um estudante do segundo ano do ensino fundamental II de 14 anos, residente em Fuchu e, no momento do incidente, ele estava andando na plataforma da estação com um amigo quando pisou em falso e caiu na linha do trem, a 1.2m abaixo.

O estudante caiu entre os trilhos da pista de volta, segundos antes de um trem expresso passar pela estação. O condutor do trem não conseguiu acionar o freio de emergência a tempo, e a parte frontal passou pelo menino antes do trem parar totalmente.

O garoto se deitou em um espaço de 40 centímetros entre o chão e os vagões do trem e não sofreu ferimentos graves. Um funcionário da estação o ajudou a se levantar e o levou para um lugar seguro.

“Coincidentemente, o garoto caiu em um espaço entre o chão e os vagões do trem. Mesmo assim, é extremamente desaconselhável andar na linha amarela”, disse um responsável da Keio Electric Railway.

Neste acidente, as operações de uma parte da linha Keio sofreram um atraso de 40 minutos.

Fonte: NHK News