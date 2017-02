Estudante de 14 anos é preso por dirigir “sem habilitação” de Saitama até Osaka

Por volta das 19h de quinta-feira (23), em uma rua da cidade de Chuo (Osaka), a polícia encontrou um veículo que era procurado por ter “batido em um carro na cidade e fugido”. Durante a fuga, os policiais começaram a perseguição.

Depois de 10 minutos, o veículo que estava sendo perseguido parou após ter batido em outro carro que estava parado no sinal vermelho de uma rua localizada a aproximadamente 4 quilômetros do Castelo de Osaka.

Os policiais prenderam o estudante do segundo ano do ginásio (14), que estava dirigindo o carro sem habilitação, em flagrante. Fora isso, um outro jovem de 18 anos, residente em Ageo (Saitama), que estava no banco do passageiro, foi preso pela suspeita de “interferência na execução de serviços públicos” ao ter chutado um policial.

Como a placa do carro era de Yokohama, a polícia acredita que eles conseguiram o carro em Kanto e que o garoto tenha dirigido desde sua casa em Saitama até Osaka.

Fonte: ANN News