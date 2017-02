Estudante de 12 anos dirigia moto embriagado e causou acidente fatal

No dia 12 deste mês, na Rodovia Nacional N.58 da vila On’na, 3 jovens de 12 a 15 anos, todos residentes da capital de Naha (Okinawa), que estavam montados em uma mesma moto “cinquentinha”, colidiram com a guia da estrada e causaram um acidente fatal. Clique aqui e veja mais.

No acidente, um jovem do terceiro ano do ginásio (15) morreu. Os demais estudantes, uma do segundo ano do ginásio (14) e outro do sexto ano da escola primária (12) ficaram feridos.

Segundo a polícia, nas investigações mais recentes, descobriu que o estudante mais jovem estava conduzindo a moto e, ao investigar o caso mais a fundo, foi detectado álcool em seu sangue. Durante as investigações, o menino admitiu que estava dirigindo embriagado, e a polícia o enviou ao “Jidou Sodansho”, o Centro de Orientação para Crianças, no dia 23.

Como a lei determina que jovens menores de 14 anos de idade não têm responsabilidade criminal, o “Jidou Soudansho” irá determinar a punição do jovem.

Fonte: NHK News