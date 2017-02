Chiba: motorista se suicida após causar acidente em rodovia expressa

A polícia da província de Chiba recebeu uma chamada neste primeiro de fevereiro (quarta-feira) dizendo que uma van estava tombada no acostamento da Chiba Tougane Expressway.

Chegando até o local do acidente, a polícia encontrou uma van próxima ao acostamento, mas não havia ninguém dentro do veículo, nem nos arredores.

Mas, cerca de 2km de distância do local do acidente e logo abaixo de uma ponte, um homem foi encontrado caído também no acostamento e todo ensanguentado. De acordo com as investigações, marcas dos sapatos foram encontradas na borda dessa ponte, e eram semelhantes ao sapato que o homem encontrado caído calçava.



A polícia deduziu que o motorista da van abandonou o veículo após o acidente, caminhou até essa ponte e pulou, com o intuito de se suicidar. Esse homem foi atendido num hospital, mas a morte foi confirmada assim que foi dada a entrada na emergência.

Fonte e imagem: ANN News