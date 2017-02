Chiba: Carro colide com caminhão de reboque em acidente fatal

Segundo a polícia, por volta das 4:20 de quarta-feira (08), um carro de passageiros colidiu com um caminhão de reboque que estava parado no semáforo da Rota Nacional 6 de Tsukushino em Abiko (Chiba). Após isso, o carro de passageiros invadiu a pista adjacente e colidiu com outro automóvel.

Neste acidente, a mulher de 22 anos que estava no banco de trás sofreu graves ferimentos, e faleceu no hospital onde foi transportada. O motorista do carro, de 40 anos, ficou gravemente ferido e o motorista do automóvel colidido, de 50 anos, machucou o pescoço.

O banco de trás do carro de passageiros ficou severamente danificado. A polícia acredita que, segundos antes do acidente, o motorista virou o volante para a direita, mas não conseguiu desviar completamente do caminhão.

Fonte: ANN News