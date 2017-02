Caixas registradoras de “auto-pagamento” estão se tornando populares

Devido ao agravamento da escassez da mão de obra, está crescendo o número de restaurantes e lojas de vendas que estão apostando nas “caixas registradoras de auto-pagamento” para o cliente pagar sua própria conta.

Dentre eles, a rede GEO, que administra aproximadamente 1.700 lojas de aluguel de DVDs em todo o país, há dois anos, implementou o sistema de caixas de auto-pagamento em algumas lojas. Contudo, no mês que vem, irá ampliar o uso para 745 lojas em todo o país (40% de todas as lojas).

Os clientes que visitam a loja fazem a leitura do código de barras dos livros e DVD com a caixa de auto-pagamento e realizam o pagamento. Caso o cliente saia da loja sem pagar o produto, um alerta de aviso é emitido quando o produto é levado para fora da loja.

As lojas que implementaram os caixas de auto-pagamento tiveram um aumento nas vendas e uma queda do tempo de espera durante o atendimento. Shiori Umeda, da loja do GEO da Kita Shinjuku, disse: “A reputação é boa já que o pagamento da conta ocorre rapidamente, e podemos nos concentrar em outras operações, pois a loja perde um pouco de suas obrigações”.

Fora o GEO, o restaurante GUSTO, no mês passado, implementou experimentalmente a caixa de auto-pagamento em três lojas de Tóquio. Mesmo nos horários de grande movimento, o pagamento pode prosseguir tranquilamente, e com os funcionários podem se concentrar no atendimento e na limpeza das mesas, a empresa está verificando os efeitos da implementação e está estudando a ampliação do número das lojas.

Além destes, algumas redes de sushis e lojas de roupas estão estudando a implementação das caixas de auto-pagamento e, devido ao agravamento da escassez da mão de obra, as empresas estão movendo esforços para superar essa dificuldade.

Fonte: NHK News