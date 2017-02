O Amazon Dash Button foi feito para os consumidores poderem comprar os seus produtos do dia a dia com um toque.

Pode parecer louco (ou genial), mas um programador fez modificações no aparelho para que o botão emitisse uma ordem de doação de 5$ para a ACLU (sigla para American Civil Liberties Union ou União Americana da Liberdade Civil, em tradução livre).

O programador Nathan Pryor chegou a essa brilhante ideia quando um amigo dele deu a dica de ouro para ele. Segundo Pryor, um amigo dele, que estava muito irritando por causa dos discursos de Trump que iam contra os direitos humanos, disse a ele que gostaria de um Dash Buttom que doaria dinheiro para a ACLU para descontar sua raiva. Pryor aproveitou a ideia e modificou o botão.

Pryor pediu um Dash Buttom que pode ser customizada como parte do IoT (Internet of Things, ou Internet das Coisas). Enquanto ele estava esperando o produto chegar à casa, ele escreveu o código que mandaria doações de $5 para a ACLU. Como o Dash Buttom não possui uma interface de programação para realizar doações, Pryor sozinho escreveu o código e implementou no Dash Buttom que ele pediu. O código funcionou como o esperado, e ele modificou o design do botão para ficar parecido com o detergente Tide.

A partir disso, para cada irritação com Trump ou discurso que vai contra os princípio dos direitos humanos, você pode apertar o botão e descontar sua raiva, e fazer uma boa ação. Pryor deixou o código para qualquer um poder colocar em seu Dash Buttom. Caso queira, clique aqui e veja o código.

Fonte: Techcrunch