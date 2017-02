Artistas japonesas são indiciadas por tirar foto em linha ferroviária

Segundo a polícia, as artistas Iyo Matsumoto (51) e Yu Hayami (50), no dia 13 do mês passado, ao visitarem Quioto para uma gravação de um programa de TV, elas adentraram cerca de um metro na linha do trem a partir do cruzamento ferroviário da linha JR San’in, próximo ao patrimônio mundial em Arashiyama, o Tenryuji.

Após Matsumoto ter publicado a imagem em seu blog, pessoas escreveram perguntando se não havia problema em tirar foto naquele local. A artista retirou a imagem de seu blog após pedir desculpas aos leitores.

Na sexta-feira (10), a polícia indiciou as duas artistas por violação das leis de operação das linhas ferroviárias, por terem entrado na linha sem permissão.

Segundo a polícia, as artistas admitiram o ato e disseram estar arrependidas.

Fonte: NHK News