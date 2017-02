Alertas de emergência do exército japonês atingem o maior número da história

Segundo responsáveis do Ministério de Defesa do Japão, os alertas de emergência emitidos por aeronaves de combate da Força Aérea de Autodefesa do Japão, em um período de 10 meses até Janeiro deste ano, ultrapassaram o maior número da história, com mais de 1000 alertas.

Anteriormente, o número recorde foi de 944 alertas emitidos no ano fiscal de 1984, quando os aviões soviéticos estavam em total ativa durante a Guerra Fria. Entretanto, o ano fiscal de 2016 (Abril de 2016 até Março de 2017) ultrapassou esse recorde em um período de 10 meses, com 2 meses restando para seu término.

O grande motivo desses alertas foram as tensões com o exército chinês e o russo. Até Dezembro do ano passado, apenas as tensões com o exército chinês geraram 73% dos alertas. Em seguida, as tensões com o exército russo foram responsáveis por 26% dos alertas.

Em relação às aeronaves chinesas, como está ocorrendo o aumento de aeronaves sobrevoando territórios japoneses e seus arredores, houve casos em que 10 aeronaves japonesas que emitiram o alerta de emergência em uma única vez.

O Ministério da Defesa acredita que a China continuará sua aproximação pelos oceanos, e irá analisar o comportamento do governo chinês e continuar a vigilância e monitoramento.

Fonte: NHK News