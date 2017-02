Acidente entre dois caminhões deixa um morto e outro gravemente ferido

Na manhã desta segunda-feira (6), por volta das 4h, na pista sentido Tóquio da via expressa de Chuo de Yazakicho em Fuchu (Tóquio), um caminhão colidiu com outro que estava correndo na sua frente.

Segundo o Departamento da Polícia Metropolitana, os motoristas dos dois caminhões foram transportados para o hospital. O motorista de 60 anos do caminhão que colidiu bateu fortemente a cabeça e faleceu. O motorista de 40 anos do caminhão da frente bateu a cabeça e perdeu a consciência.

Como o local do acidente era uma pista dupla com boa visibilidade e na hora do acidente não havia congestionamento, o Departamento da Polícia Metropolitana está verificando a identidade dos dois motoristas e investigando o caso mais a fundo.

Devido a esse acidente, um trecho da pista em direção a Tóquio da via expressa de Chuo foi interditado.

Fonte: NHK News