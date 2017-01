Volkswagen atropela Toyota e conquista o top de vendas em 2016

De acordo com o relatório de vendas da empresa automobilística alemã Volkswagen (VW) apresentado pela mesma no dia 10, o número de automóveis vendidos do grupo VW (que inclui marcas como Porsche, Lamborghini e Audi) em 2016 foi de 10.312.400 unidades, um aumento de 3.8% comparado com o ano anterior. Este é um novo recorde para a VW.

A Toyota, que foi a campeã mundial por quatro anos consecutivos até 2015, ainda não publicou os dados oficiais, mas sua previsão de vendas é de 10.090.000, uma queda de 1% em relação ao ano passado.

Esta é a segunda vez que a VW conseguiu ultrapassar 10 milhões de unidades em vendas, sendo que a primeira vez foi em 2014. Mesmo com todo o escândalo das fraudes de emissão de gases dos carros a diesel da empresa descoberto em 2015 e, consequentemente, com a queda nas vendas no segundo semestre de 2015, a VW conseguiu se recuperar graças a Europa e China, responsáveis por cerca de 80% das vendas em 2016.

Por outro lado, a previsão do número de vendas do grupo Toyota (que inclui as marcas Daihatsu e Hino) é de 10.090.000 unidades, uma diminuição de 1% comparado com 2015. Mesmo nos E.U.A, que asseguram mais de 20% das vendas da Toyota, entre os meses de Janeiro e Novembro, as vendas do Prius diminuíram 2.4% em relação a 2015.

Aparentemente, o aumento da popularidade de veículos grandes devido a queda no preço do petróleo bruto impactou no resultado. Na China, um terço dos veículos vendidos foi da VW.

Fonte: Asahi