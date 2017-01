Vídeo: crianças sobrevivem milagrosamente a um atropelamento por um caminhão

Uma câmera de segurança registrou um fato impressionante na província de Anhui, na China.

Duas meninas que esperavam para atravessar a rua, foram atingidas por um caminhão.

De acordo com a polícia local, as ruas estavam escorregadias e o motorista perdeu o controle da direção, atingindo as duas meninas que esperavam para atravessar a rua.

Com o impacto da colisão, as meninas foram jogadas para o outro lado da rua, e por um milagre elas sobreviveram!

Uma delas logo se levantou sem nem ao menos soltar o guarda-chuva que levava nas mãos, já a outra chorava muito sem conseguir se levantar.

Uma delas sofreu uma fratura no braço e a outra não teve nenhum ferimento.

Fonte e imagem: ANN News