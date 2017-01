“Turma da Mônica” ajudará na educação de crianças brasileiras no Japão

O ilustre cartunista Maurício de Sousa (81) doou 20 sets de estampas para aprendizado para crianças brasileiras no Japão da famosa “Turma da Mônica” (ou モニカと仲間たち – Monica to Nakama tachi, em japonês) para o Conselho de Educação da Cidade de Konan em Shiga nesta terça-feira (17).

Nesta cidade cheia de fábricas, cerca de 4% da população é estrangeira, sendo que a comunidade brasileira ocupa a maior parcela, com 1171 pessoas. Maurício de Sousa ao ver nos jornais3 a difícil situação das crianças e dos membros do corpo docente com a língua, o cartunista resolveu criar as estampas para incentivar as crianças.

Ao total, são 4 estampas diferentes com os rostos dos principais personagens de suas histórias. Um belo presente que veio do outro lado do mundo em prol da educação destas crianças.

Fonte: Mainichi