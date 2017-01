Trump fala que a construção do Muro será reembolsada com taxas sobre os produtos mexicanos

No dia 26, o presidente dos EUA Trump realizou um discurso na reunião do Partido Republicano aberta ao leste da Pensilvânia.

Durante o discurso, Trump falou que ambos concordaram em cancelar a reunião da cúpula entre o presidente americano e o mexicano Pieña Nieto, e mostrou que o cancelamento foi determinado com o consenso de ambas as partes.

Fora isso, Trump reclamou que as relações comerciais injustas com o México estão gerando um grande déficit comercial. “Enquanto o México não se portar com o devido respeito e justiça perante nós (EUA), não haverá ganhos mesmo se fizermos a reunião” disse Trump mostrando novamente sua política de revisar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA, sigla em inglês).

O presidente Trump também falou que para arrecadar os fundos necessários para a construção do Muro na fronteira com o México, que foi aprovada pelo decreto presidencial assinado por Trump, o presidente dos EUA pretende aprovar uma reforma para tributar os produtos importados do México.

Após o discurso, o secretário de imprensa da Casa Branca Sean Spicer explicou que “colocariam um imposto de 20% sobre os produtos importados do México”, e se espera que o México seja contra essa medida.

Fonte: NHK News