Tempo ruim no norte do Japão nos próximos dias

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em japonês), uma baixa pressão atmosférica formada na China está avançando para o leste junto a uma frente fria, e se espera que, entre os dias 27 (sexta-feira) e 28 (sábado), as condições atmosféricas de inverno se intensifique e o tempo fique tempestuoso principalmente no norte do Japão.

A previsão diz que os ventos extremamente fortes comecem a soprar a partir do início da tarde do dia 27 e a velocidade máxima dos ventos nesse dia será de 72km/h e 83km/h na terra e no mar de Hokkaido, respectivamente, 65km/h e 83km/h na terra e no mar de Tohoku, respectivamente, e o vento pode chegar a 126km/h em alguns momentos (velocidade instantânea máxima).

No dia 27, a maré estará violenta em Tohoku e Hokkaido e a altura das ondas poderá atingir 6 metros.

Na manhã de sexta-feira, a temperatura aumentará e a neve começará a derreter, porém, com a chegada da frente fria, a partir da noite de sexta, fará muito frio e começará a nevar novamente. A previsão também diz que há o perigo de nevascas principalmente nas áreas próximas ao Mar do Japão (região oeste do país).

A JMA pede cuidado com os impactos no tráfego devido a nevascas e tempestades e com as ondas altas e também alerta sobre avalanches nas regiões com maior acúmulo de neve.

Fonte: NHK News