Temperaturas de primavera em várias regiões do Japão

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), devido ao ar úmido e quente vindo da baixa pressão atmosférica que está descendo de Kanto para o sul, as temperaturas aumentaram principalmente nas regiões próximas ao Pacífico do oeste e leste do Japão.

As temperaturas máximas até as 11:30 foram de, nos lugares mais quentes, 20.9ºC em Shingu (Wakayama), 20.8ºC em Mobara (Chiba), 19.5ºC no centro de Tóquio e 18.3ºC em Shizuoka (província homônima).

A JMA registrou temperaturas equivalentes as de Abril (início de primavera). Além disso, a temperatura também começou a subir em Tohoku, principalmente nas áreas ao sul da região, e, até o mesmo período citado acima, as maiores temperaturas observadas foram de 12.8ºC e 9.4ºC em Iwaki (Fukushima) e Sendai (Miyagi), respectivamente.

Principalmente no oeste e leste do Japão, as temperaturas aumentaram mesmo nas regiões montanhosas com grande acúmulo de neve, e é preciso ter cuidado com avalanches por causa do derretimento do gelo.

Por outro lado, entre a noite de hoje (30) e amanhã (31), como uma pressão atmosférica de inverno se formará temporariamente, as temperaturas baixarão em uma vasta área e, nas regiões próximas ao Mar do Japão, há o perigo de ocorrência de tempestades de neve.

A JMA pede cuidado com inundações de lugares baixos e avalanches devido ao derretimento da neve e também com o perigo de impactos nos meios de transporte a partir da noite do dia 30.

Fonte: NHK News