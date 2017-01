Restaurantes exigirão cartão de crédito de turistas estrangeiros na reserva

Esta medida será realizada pelo Gourmet Navigator (Gurunavi), que fez uma parceria com duas empresas de viagens com sedes na China e Taiwan, a partir da primavera deste ano.

De acordo com a empresa, por mais que o interesse dos turistas estrangeiros pela comida japonesa esteja aumentando, houve muitos casos de cancelamento das reservas de restaurantes sem nenhum aviso.

Nas lojas de comidas japonesas de Ginza (Tóquio) que postam informações na Internet, o número de reservas de turistas estrangeiros está aumentando, mas houve um grande número de cancelamentos sem nenhum aviso. Um gerente de uma dessas lojas falou: “O problema não é apenas ter que desperdiçar ingredientes. Nós também passamos pela dificuldade de outros clientes perderem a oportunidade de usar a loja.”

Devido a isso, a empresa postou informações nos sites das duas empresas de viagens parceiras e, logo que algum turista estrangeiro realizar a reserva, ele terá que registrar suas opções de pagamento por cartão. As empresas preveem que os turistas estrangeiros realizem reservas quando forem ao Japão e, mesmo que o cancelamento seja informado, as lojas poderão ser devidamente pagas.

No ano passado, o número de turistas estrangeiros que visitaram o Japão foi o maior já registrado e, como neste ano muitos turistas vieram para aproveitar a época do ano novo lunar chinês, as lojas estão realizando os preparativos para aceitar os turistas e esperar aumentar o número de clientes estrangeiros.

Fonte: NHK News