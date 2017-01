Residente japonês é assassinado no Brasil

De acordo com o consulado geral do Japão em São Paulo, o crime ocorreu no dia 16 por volta das 14:00, horário local.

O japonês residente no Brasil, Yutaka Honma (42) foi assaltado e atingido à queima roupa por dois homens que estavam numa motocicleta. A vítima estava dentro de um automóvel quando foi baleado.

A polícia local relatou que no dia seguinte, um outro japonês foi assaltado à mão armada após passar pela casa de câmbio.

Em ambos os casos, os criminosos estavam em dois em uma motocicleta, e a polícia local suspeita que sejam os mesmos.

Fonte e imagem: FNN News