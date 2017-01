Relógio do Apocalipse avança 30 segundos e marca 2 minutos e meio para o Juízo Final

A revista científica americana “Bulletin of the Atomic Scientists”, no dia 26, abriu uma coletiva de imprensa em Washington e reportou que o Relógio do Apocalipse (ou Relógio do Juízo Final) avançou 30 segundos e está a apenas 2 minutos e meio para a meia-noite.

A revista científica explicou que o motivo disso foram os conflitos entre os EUA e a Rússia, que possuem mais de 90% das armas nucleares, em relação à situação da Síria e os repetidos testes nucleares da Coreia do Norte.

E ainda, os cientistas também mencionaram as ideias do presidente Trump de considerar possível o uso de armas nucleares futuramente e de se mostrar totalmente contra as medidas de redução do aquecimento global.

No ano de 1953, o Relógio do Apocalipse marcou dois minutos para a meia-noite. O cenário era o de Guerra Fria e os EUA e a Rússia estavam realizando os primeiros testes com bombas de hidrogênio. Em 1991, com o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, o ponteiro voltou 15 minutos, marcando 17 minutos para a meia-noite. Entretanto, como ambos os países não estão prosseguindo com a redução das armas nucleares, os ponteiros voltaram a se mover e marcaram 3 minutos para a meia-noite recentemente.

Os cientistas responsáveis pelo Relógio do Apocalipse falaram que a tendência é de que os ponteiros avancem ainda mais, chegando mais perto da meia-noite. A revista científica espera que os presidentes Trump (EUA) e Putin (Rússia) se esforcem para reduzir as armas nucleares.

Fonte: NHK News