Primeiro ônibus expresso com apenas compartimentos individuais

A Kantou Basu e a Ryobi Holdings anunciaram o início das operações do “DREAM SLEEPER Tokyo • Osaka Go”, um ônibus expresso noturno com todos os assentos em compartimentos individuais, a partir do dia 18 (quarta-feira).

Segundo as empresas, o ônibus com janelas colocadas em todos oc compartimentos individuais é o primeiro do mercado e, pelo fato do valor ser de ¥20.000 assemelha-se com o custo de Shinkansen e hotéis business, as empresas esperam que a maioria dos clientes sejam viajantes de negócios.

Os assentos são reclináveis e limitados por tomadas e pela janela, e são 11 ao total. O ônibus tem banheiros e penteadeiras com filtros de ar, Wi-Fi gratuito (LAN), e em cada quarto há tomadas e filtros de ar.

A Chuugoku Basu do grupo Ryobi já estava operando o “DREAM SLEEPER” com quartos limitados com cortinas em Machida – Yokohama e Hiroshima – Fukuyama. O conforto fez sua reputação e, com a forte atuação de 80% ~ 85% de taxa de passageiros e aumento do uso por viajantes de negócios, a empresa estudou a implementação do serviço entre Tóquio – Osaka e começou a realizar operações na região com a parceria, a Kantou Basu.

Em comemoração ao início das operações haverá um desconto para os passageiros até o dia 28 de fevereiro. Nesse período, os bilhetes custarão ¥18.000 para adultos e ¥14.500 para crianças. Os bilhetes são vendidos com até um mês de antecedência nas agências de viagem e no escritório da Kanto Basu.

Fonte: Mainichi Shimbum