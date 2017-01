 'Pai do Pac-Man' morre aos 91 anos

Masaya Nakamura fundou a Namco, a empresa japonesa responsável pelo amplamente popular videogame, em 1955, começando com dois cavalos mecânicos no terraço de uma loja de departamento. A companhia tornou-se Bandai Namco após sua fusão com uma empresa de games em 2005.

Nakamura faleceu no dia 22 de janeiro, informou a empresa na segunda-feira (30).

O Pac-Man foi desenvolvido pelo engenheiro de jogos Toru Iwatani e foi lançado em 1980. As vendas do game foram de mais de 100.000 unidades em seu primeiro ano nos Estados Unidos, sendo nomeado pelo Guinness World Records em 1981 como o jogo operado por moeda de maior sucesso do mundo.

Segundo estimativas da empresa, o Pac-Man foi jogado mais de 10 bilhões de vezes.

O Pac-Man foi adaptado para telefones celulares e para o Nintendo, XBox e Playstation, além de ter sido inspiração de um filme de animação, séries de TV e propagandas.

De acordo com a Bandai Namco, a ideia do icônico design do Pac-Man foi inspirada em pizza. O nome vem da expressão japonesa “paku paku” para descrever o som do Pac-Man comendo pontos.

Um funeral especial foi realizado para Nakamura e um memorial separado está sendo organizado.

Fonte: CNN Imagem: NHK, Asahi