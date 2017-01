Neve intensa causa acidentes e congestionamento em rodovias

Em Hakone (Kanagawa), a neve se intensificou a partir da tarde de domingo (08). De acordo com a polícia, houve mais de 40 casos de acidentes de batidas e deslizamentos na região.

Por volta das 18:00 (08) na Hakone Shindou, que foi interditada, por um curto período, aproximadamente 60 carros ficaram parados devido à deslizamentos por causa da neve intensa. O problema foi resolvido, mas a área está restrita no momento.

Já na via que liga o Lago Hakone, os problemas com deslizamentos e congestionamentos começaram um pouco mais cedo, às 15:30 de domingo. Devido à neve, muitos acidentes aconteceram nas subidas e dezenas de carros ficaram presos no local até a situação melhorar.

Neve atinge seu pico no domingo em Kanto Koshin

Devido à baixa pressão atmosférica desenvolvida rapidamente na região de Kanto Koshin (região de Kanto mais as províncias de Yamanashi e Nagano), no domingo, nevou bastante na maior parte da região e, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), por um período de 24 horas até às 6:00 de segunda-feira (09), nevou 43 centímetros em Fujikawaguchi (Yamanashi), 22 centímetros em Matsumoto (Nagano) e 20 centímetros em Okunikkou (Tochigi).

O acúmulo de neve até às 2:00 de segunda foi de 57 centímetros na vila Yamanakako (Yamanashi), 43 centímetros no lago Kawaguchi (Yamanashi), 14 centímetros em Otsuki (Yamanashi) e 4 centímetros em Kofu (Yamanashi).

A JMA havia emitido o alerta de neve pesada para a província de Yamanashi, sul de Nagano e Okumata (Tóquio), mas como a baixa pressão atmosférica se movimentou para o leste, a JMA retirou o alerta. Entretanto, é preciso ter cuidado com o congelamento de pistas de rodovias e problemas de congestionamento em lugares com maior acúmulo de neve.

A manhã mais gelada deste inverno foi a de sábado (7), mas a agência de meteorologia prevê muito mais frio para esta semana, com neve em boa parte do país. Confira a previsão para esta semana clicando aqui.

A JMA pede cuidado em relação à fortes rajadas de ventos e ondas altas.

Fonte: NHK News