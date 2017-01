Médico que ficou com pacientes em cidade de Fukushima após crise nuclear morre em incêndio

Hideo Takano, de 81 anos, diretor do Hospital Takano, na cidade de Hirono, morreu em um incêndio, ameaçando o futuro do hospital e possivelmente da comunidade de 2.800 residentes.

A casa de madeira onde Takano residia, no mesmo local do hospital, pegou fogo na noite de 30 de dezembro. A polícia encontrou o corpo do médico dentro da casa.

Takano e outro médico cuidaram de pacientes internados antes da tripla fusão em março de 2011, que foi ocasionada pelo Grande Terremoto no Leste do Japão.

Cotidiano após o desastre de Fukushima

Quando o governo da cidade ordenou no dia 13 de março de 2011 que todos os residentes evacuassem, Takano e a maioria de seus funcionários escolheram ficar para continuar tratando das pessoas internadas no hospital. Eles consideraram muito arriscado transportar os idosos e pacientes frágeis para outro lugar quando a província inteira estava em desordem.

“Gostaríamos de evitar o colapso dos serviços médicos locais. Nós, como um governo local, precisamos responder à dedicação de Takano”, disse na terça-feira (3) o prefeito de Hirono, Satoshi Endo, intensificando seu pedido por assistência dos governos central e da província de Fukushima.

Hirono tinha uma população de aproximadamente 5.000 pessoas antes do desastre nuclear. Mas somente um pouco mais da metade dos residentes retornaram para viver na cidade após a ordem de evacuação ter sido retirada, 1 ano depois.

Desde o final de dezembro passado, havia 102 internados no Takano Hospital, embora o número de funcionários tenha diminuído em cerca de um terço do nível pré-desastre. Médicos a tempo parcial se juntaram à Takano para cuidar de pacientes após o desastre, mas ele era o único médico que trabalhava a tempo integral no quadro de funcionários.

“Takano costumava dizer que nada o fazia mais feliz do que cuidar dos pacientes”, disse um dos funcionários do hospital, descrevendo o comprometimento do médico.

De acordo com representantes de Hirono, médicos a tempo parcial continuaram cuidando de pacientes até o dia 3 de janeiro, após a morte de Takano.

A cidade conseguiu assegurar médicos temporários para o hospital após a data através da cooperação da cidade de Minami-Soma.

Médicos do Hospital Geral de Minami-Soma também colaboraram e formaram um grupo para dar auxílio no Takano Hospital. Mais de 20 médicos se cadastraram para oferecer serviços voluntários, incluindo profissionais das províncias de Chiba, Shizuoka e Nagano.

Fonte: Asahi Imagem: NHK