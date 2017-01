Kafunsho: prepare-se! Seus problemas começam em Fevereiro!

Como todos os anos, o martírio do kafunsho (polinose) tem início no mês de fevereiro.

De acordo com a previsão dos especialistas, o pólen começará a pairar na região de Tóquio em meados do mês de fevereiro.

Apesar do longo período de dias quentes e úmidos do verão passado, não haverá alteração no início nem no volume de pólen de cedro e de cipreste deste ano.

A previsão de duração da polinização do cedro e do cipreste para a região de Tóquio é de aproximadamente 28 dias.

O governo de Tóquio disponibilizará um número de contato, assim como informações referentes à polinização a partir de 1/fevereiro (quarta-feira).

Para ajudar na preparação para o Kafunsho, leia as matérias abaixo:

Fonte e imagem: ANN News