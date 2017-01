Japão se prepara para receber fluxo em massa de turistas estrangeiros

Os setores públicos e privados no Japão estão intensificando os esforços para acomodar um número anual de 40 milhões de turistas estrangeiros, uma meta que o governo estabeleceu para o ano de 2020.

O Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo busca melhorar muitos aspectos da indústria turística, enquanto operadoras de hotéis estão na corrida para aumentar as localizações.

A quantidade de visitantes estrangeiros no Japão atingiu um recente recorde de 24.03 milhões em 2016. Se o crescimento continuar a um ritmo de 14% ao ano, o número alcançaria 40 milhões em 2020, disse o Ministros dos Transportes Keiichi Ishii na terça-feira (10).

Escassez na capacidade de hotéis e aeroportos pode representar obstáculos

Contudo, a escassez na capacidade de hotéis e aeroportos pode representar obstáculos, disse Noriko Yagasaki, professora associada na Universidade de Tóquio.

Se o número de turistas estrangeiros chegar a 40 milhões, a demanda por acomodações aumentaria em outros 35.000 quartos em Tóquio, de acordo com a imobiliária CBRE. Uma escassez de mais de 10.000 quartos é esperada como resultado.

O ministério planeja apresentar uma série de projetos de lei à sessão regular da Assembleia convocada para o dia 20 de janeiro, incluindo legislação para facilitar as regulamentações relacionadas ao Airbnb, serviço on-line comunitário para as pessoas anunciarem e reservarem acomodações.

Além disso, o ministério visa permitir que mais pessoas se tornem guias turísticos remunerados e expandir os slots de partida e chegada no Aeroporto de Haneda em Tóquio.

Dentre as operadoras de hotéis, o Grupo APA planeja inaugurar 42 novas localizações até 2020, oferecendo cerca de 13.500 quartos. A americana Hyatt Hotels vai dobrar seu número de localizações no Japão para 20.

O auge do turismo não está limitado ao Japão. No mundo todo, o número de viajantes internacionais cresceu 3.7% no ano, totalizando 956 milhões no período de janeiro a setembro, de acordo com a Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas. Encorajados por aumentos de renda, um crescente número de pessoas na Ásia está viajando no exterior.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image, Wikimedia