Japão planeja treinamento de evacuação para possível lançamento de míssil norte-coreano

O governo japonês está planejando seu primeiro treinamento de evacuação com o objetivo de preparar os residentes para um possível lançamento de um míssil balístico da Coreia do Norte.

De acordo com a reportagem da NHK, o governo conduzirá o treinamento na cidade de Oga, província de Akita, no norte do Japão, em 17 de março. Funcionários da Secretaria do Gabinete da Agência de Gestão de Desastres e Incêndios e o governo da província poderão participar do exercício.

A Coreia do Norte lançou mais de 20 mísseis balísticos em 2016 e um deles caiu na zona econômica exclusiva do Japão, ao largo da costa de Akita.

No cenário do treinamento de emergência, parte de um míssil balístico disparado de fora do arquipélago cai em território japonês.

O governo planeja conduzir uma evacuação real durante o treinamento. Através dos sistemas J-ALERT e de alto-falantes wireless operados por autoridades locais, os residentes serão solicitados a evacuarem para estruturas resistentes.

O Japão promulgou uma lei em 2004 que visa garantir a segurança do público na ocorrência de emergências. Desde então, o governo conduziu exercícios anuais com a finalidade de proteger os residentes de ataques terroristas e outras ameaças.

Fonte e imagem: NHK

