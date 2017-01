Incêndio grave: vizinhança da refinaria de Wakayama evacuada

No final da tarde deste domingo (23), por volta das 16h00, a refinaria Tonen General Sekyu, planta de Wakayama, sediada na cidade de Arida (Wakayama), teve a ocorrência de chamas e, mesmo passadas quase 5 horas, ainda continua ardendo. Dez caminhões do corpo de bombeiros estão no local para tentar conter o fogo.

Até o momento, segundo a imprensa japonesa, não há registro de pessoas feridas. Por questão de segurança, cerca de 2.986 pessoas da vizinhança, de 1.281 famílias, foram direcionadas para um abrigo.

A refinaria ocupa uma área de 2,5 milhões de metros quadrados, e nessa planta são processados gasolina e querosene, outros combustíveis como o óleo diesel, além do benzeno, todos matéria-prima de produtos petroquímicos.

Segundo a NHK, o incêndio ocorre na Divisão 2 do Dispositivo de Desparafinação do Propano, onde se remove a cera na purificação do óleo lubrificante, a partir do petróleo bruto, de acordo com informações fornecidas pela própria refinaria.

Em 18 deste mês já ocorreu um incêndio em um dos tanques, quando 200 pessoas foram evacuadas. As pessoas foram encaminhadas para o mesmo local deste domingo, o Centro Cultural e de Bem Estar da Cidade de Arida. Essa refinaria funciona 24 horas e fica próxima da prefeitura e da estação de trem, segundo a ANN.

Fontes: NHK e ANN Fotos: ANN e Nikkei Shimbun