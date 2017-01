Honda trará Civic de volta ao Japão

A Honda Motor informou na sexta-feira (13) que vai reintroduzir sua série principal Civic no Japão neste verão pela primeira vez em cerca de 6 anos apoiado por vendas significativas no exterior.

A série tem 3 modelos: o Civic Hatchback, o esporte Civic Type R e o Civic Sedan.

O Civic Sedan será fabricado nacionalmente e outros dois modelos serão importados de uma fábrica na Grã-Bretanha.

Juntamente com o lançamento do carro esporte de luxo NSX no final de fevereiro, a fabricante de veículos visa reforçar sua identidade de marca no Japão.

O Civic foi introduzido pela primeira vez em 1972 e se tornou o veículo que melhor representa a Honda. Embora os carros sejam vendidos na América do Norte, Europa e China, as vendas no Japão foram interrompidas após a produção local ter sido encerrada em 2011.

As vendas do novo Civic introduzido no outono de 2015 na América do Norte e em outros locais provaram ser vigorosas, levando à decisão de reintroduzir o veículo no Japão.

Fonte: Nikkei Imagem: Mainichi