Honda e Subaru fazem recall de mais de 450 mil veículos

Os veículos da Honda que irão passar pelo recall são os modelos do Fiat, Freed, STREAM e outros 16 modelos de automóveis produzidos entre agosto de 2000 e dezembro de 2012, totalizando 376.527 veículos.

Segundo o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (MLIT, sigla em japonês), os airbags da Takata colocados nos bancos de carona estão sujeitos a danos sofridos pelas mudanças de temperatura e umidade na hora da ativação dos airbags. O número de veículos que sofreram recall por motivos relacionados a este foi de 17.71 milhões em todo o Japão.

Agora, a Subaru informou ao MLIT que realizará o recall de aproximadamente 116.000 veículos do modelo Legacy da empresa fabricados entre abril de 2003 e abril de 2009.

O motivo do recall da Subaru são problemas nas peças que ligam as rodas dianteiras e a carroceria do automóvel, além disso há o perigo dessas peças se danificarem em acidentes como subir na guia das calçadas.

Houve 334 casos de problemas de ruídos estranhos nos veículos, mas sem a ocorrência de acidente.

Fonte: FNN News