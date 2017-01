Homem é preso por tentar filmar mulheres dentro de banheiro em santuário

A polícia em Katori (Chiba) efetuou a prisão de um desempregado de 28 anos de idade por tentar filmar mulheres no banheiro de um santuário.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu na tarde de domingo (22), logo após as 14h. A Fuji TV divulgou que o suspeito, Masataka Takahashi, entrou no banheiro feminino do Santuário Katori. Ele então usou seu telefone celular e esticou o braço sob a divisão entre os cubículos para tentar filmar mulheres usando o banheiro.

No entanto, uma dessas mulheres viu o braço de Takahashi e chamou seus conhecidos que o imobilizaram.

Takahashi admitiu a acusação e a polícia está investigando se ele já havia feito esse tipo coisa antes.

Fonte: Japan Today Imagem: FNN