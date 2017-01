Grande número de chineses visitarão o Japão durante os próximos dias

No dia 27, o primeiro de 7 dias de feriado do Ano Novo Lunar, no aeroporto de Xangai, foi iniciado totalmente o pico de saída do país das pessoas que irão passar essa data no exterior.

Os voos para o Japão estão quase todos lotados e, na frente dos balcões de embarque, longas filas estão sendo formadas.

No ano passado, o número de chineses que visitaram o Japão subiu para 637 mil pessoas, aproximadamente 30% a mais do que no ano anterior, e essa tendência de aumento continua crescendo. No Consulado-Geral do Japão em Xangai, o número de emissões de vistos para o arquipélago japonês neste ano foi superior ao do ano passado.

Por outro lado, o “Bakukai” (爆買い), explosão de compras (principalmente) pelos chineses, está numa tendência de diminuição e, de acordo com o Departamento de Turismo, o gasto médio por pessoa, em 2016, foi 18.4% inferior ao ano anterior.

Em relação a isso, a indústria turística prevê que o número de turistas aumentará devido ao maior foco no turismo e culinária japonesa do que nas compras pelas pessoas que já visitaram o Japão por causa das flutuações nas taxas de câmbio e dos aumentos do imposto sobre os produtos caros trazidos do exterior pelo governo chinês.

Uma mulher que visitará o Japão pela quarta vez falou: “Quero comer a asa de frango e hitsumabushi (unagi frita na churrasqueira de bambu) de Nagoia. Anteriormente, eu pensava que comprar bastante seria uma boa ideia, mas agora quero simplesmente aproveitar a viagem”.

Fonte: NHK News