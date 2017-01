Governos locais recebem reclamações de barulho em creches

Cerca de 75% dos principais governos locais de todo o país receberam reclamações de moradores, os quais dizem que as crianças em creches fazem muito barulho, de acordo com uma pesquisa do jornal Yomiuri.

Dos 146 governos governos locais, 109 disseram que receberam reclamações em relação às vozes das crianças e os sons que elas fazem nas creches. Um total de 16 projetos de creches foram suspensos ou adiados devido às reclamações, segundo a pesquisa.

A pesquisa mostra que a construção e funcionamento de creches têm se tornado mais difíceis ano a ano

Conduzida em novembro e dezembro de 2016, a pesquisa envolveu um total de 150 órgãos locais, incluindo os 23 distritos de Tóquio (onde há uma alta demanda por creches), assim como municípios com ao menos 50 crianças em listas de espera desde abril do ano passado.

Em relação a como as creches lidam com tais reclamações, o maior número (55 governos locais) disseram que “aumentaram as oportunidades de dialogar com os residentes locais”.

Enquanto isso, 44 disseram que “aconselharam as crianças e seus pais” e 33 disseram que “reduziram o tempo que as crianças brincam ao ar livre”, o que indica que as instalações foram forçadas a tomarem medidas por conta própria.

Construções de creches foram adiadas devido à oposição de residentes locais

Projetos para abrir um total de 10 creches foram adiados em áreas como o distrito de Chuo (Tóquio) e Chigasaki (Kanagawa) devido à oposição de residentes locais que fizeram reclamações em relação ao barulho das vozes das crianças e que os ambientes de seus lares seriam afetados.

Seis projetos de creches foram interrompidos em Hachioji (Tóquio) e Osaka, dentre outras localizações.

Plano de aceleração para reduzir o número de crianças em lista de espera em creches foi anunciado em 2013

O governo anunciou seu “plano de aceleração para reduzir o número de crianças em lista de espera para creches ” em 2013 e estabeleceu uma meta de diminuir esse número para “zero” até o final de março de 2018.

A capacidade aumentou em mais de 100.000 em todo o país desde abril de 2016 em comparação ao ano anterior, e o número de instalações aumentou em mais de 2.000.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image