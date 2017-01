Governo de Tóquio irá trocar 2 lâmpadas incandescentes por uma LED

A área metropolitana de Tóquio, para promover as medidas de eficiência energética nas residências, dará início a um sistema para disseminar o uso das lâmpadas LED, que são mais eficientes comparadas com as lâmpadas incandescentes e têm uma durabilidade média de 10 anos.

Esse sistema consiste na troca gratuita de duas lâmpadas incandescentes por uma LED nas lojas de eletrônicos da região.

De acordo com a capital japonesa, como as lâmpadas incandescentes são mais baratas, como nos casos de uma custando ¥100, e como as lâmpadas LED custam em média ¥1.500, a disseminação de seu uso é prejudicada.

Devido a isso, Tóquio, através de um novo sistema, definiu como objetivo o uso de 1 milhão de lâmpadas LED nas casas e pretende começar o sistema de trocas até o verão deste ano.

“Para impulsionar essa medida, é importante que muitas pessoas saibam os méritos das lâmpadas LED. É clara a diminuição de 30% da energia gasta nas residências e, a partir disso, também ajuda na redução de CO2,” disse a governadora de Tóquio, Koike.

Fonte: NHK News