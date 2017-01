Gifu: acidente envolvendo jovens deixa 1 morto e 4 feridos

Por volta das 22:00 de domingo (08), na rota 21 em Ginan (Gifu), uma wagon colidiu com o guardrail. Segundo a polícia, 8 jovens de Kakamigahara (Gifu) estavam no carro e, no momento do acidente, a estudante universitária Kyoko Yoshida (19) morreu devido a uma batida forte no peito. Outros 6 jovens de 20 anos foram levados a um hospital e, dentre eles, 4 mulheres ficaram levemente feridas por causa do acidente.

A polícia prendeu o suspeito Tai Kimura (20), funcionário de empresa, que dirigia o automóvel, por direção negligente.

Não foi detectado álcool no corpo do suspeito Kimura e, de acordo com as investigações, após o término da cerimônia de maioridade dos jovens, eles estavam indo para um local de lazer para se divertir.

O local era uma rua reta de pista dupla e, segundo a polícia, naquele momento, a pista estava molhada devido a chuva. A polícia continua investigando o caso.

Fonte: NHK News