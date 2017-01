Fundação vai pagar até 60 mil ienes para crianças carentes poderem estudar

Uma fundação que oferece apoio às crianças de famílias de baixa renda começou a aceitar inscrições para um programa de bolsas que custeia gastos escolares, informou o jornal Mainichi.

A fundação Usnova, com sede em Tóquio, selecionará 1.980 crianças que poderão receber entre 30 mil a 60 mil ienes para ingressar em escolas do Ensino Fudamental e Médio a partir do atual ano letivo. A quantia não precisa ser devolvida pelas famílias beneficiadas.

No ano fiscal de 2015, quase 200 famílias que usufruíram desse programa, segundo a reportagem, ficaram satisfeitas com o resultado.

Para Koji Ogawa, da Usnova, há muitas crianças no Japão que vivem na linha de pobreza e que necessitam de ajuda.

Para se candidatar às bolsas, as famílias passam por uma triagem. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail info@usnova.org ou no site www.usnova.org. As inscrições se encerram no dia 23 de janeiro (segunda).

Fonte: Mainichi