Funcionária do Don Quijote é agredida por causa de um cão de estimação

Por volta da meia-noite desta última quinta-feira (19), na cidade de Ichikawa (Chiba), uma das funcionárias do Don Quijote foi agredida após advertir um cliente que entrava na loja com seu cão de estimação.

Fujita Masatoshi (59), desempregado, admitiu ter agredido a funcionária após ter sido advertido quando adentrava à loja.

O estabelecimento situado nas proximidades da estação Gyoutoku tem a entrada permitida somente para cães guia.

A vítima sofreu ferimentos no rosto, após ser agredida por Fujita. “Não me conformei em ser barrado e isso me irritou, por isso a agredi”, confirmou Fujita ao ser interrogado pela polícia de Chiba.

