Frio mais intenso deste inverno: prepare-se para mais neve amanhã!

De acordo com a JMA (Agência Meteorológica do Japão), devido ao impacto da forte pressão atmosférica de inverno, continuará a nevar principalmente entre Tohoku e o oeste do Japão nas regiões próximas ao Mar do Japão. Também há a probabilidade de nevar em alguns lugares de Tokai e em outras regiões perto do Pacífico.

O acúmulo de neve ao meio-dia foi de 2.51 metros em Hijiori Minamiyama (Yamagata), 1.59 metro em Tsunan (Niigata), 95 centímetro em Kuzuryu na cidade de Ono (Fukui), 73 centímetros em Muraokaku Yado (Hyogo), 33 centímetros na cidade de Niigata, 12 centímetros em Tottori, e também está começando a nevar no lado do Pacífico como em Nagoia.

Nos lugares com maior acúmulo de neve como em Nagano e Niigata, nestas 24 horas, nevou aproximadamente 50 a 60 centímetros.

Ademais, os ventos começaram a ficar mais fortes no lado do Mar do Japão e, antes do meio-dia, chegaram a 94 km/h no Aeroporto de Tottori.

No céu de Hokuriku e do norte do Japão, uma frente fria de -42ºC está afetando o clima, levando muito frio para boa parte do Japão.

No domingo (15), a previsão é de que o frio fique mais intenso, portanto prepare seus agasalhos.

Além de a neve estar caindo principalmente nas áreas montanhosas no lado do Mar do Japão, em algumas planícies localizadas nas regiões do leste e oeste do Japão próximas ao Pacífico, poderá haver o acúmulo de neve e possibilidade de neve pesada em alguns locais.

Em relação à quantidade de neve nas próximas 24 horas, nos lugares com maior acúmulo, será de 1 metro em Niigata, 70 centímetros em Kanto Koshin e Tokai, 60 centímetros em Kinki e Chugoku, 50 centímetros em Tohoku, 40 centímetros em Hokkaido e 20 centímetros em Shikoku, segundo a previsão.

E até segunda-feira (16), por todo o território japonês, os ventos ficarão mais fortes e, além de tempestades de neve em lugares próximos ao Mar do Japão, o mar ficará violento e as ondas podem atingir 6 metros de altura.E a previsão é que neve da mesma forma que no domingo.

A JMA alerta, principalmente as regiões próximas ao Mar do Japão, sobre o perigo de muita neve que pode prejudicar os meios de transporte, além de ondas altas e perigos de avalanches.

Fonte: NHK News