Frio intenso em Hokkaido traz fenômenos climáticos e problemas em linhas de trem

Foram observados os fenômenos de pó de diamante (congelamento do vapor d’água na atmosfera, que é refletido pelos raios solares) e geadas (vapor d’água que congela e fica nas árvores e galhos).

E, uma espessa camada de gelo criou-se na superfície do lago de Shumarinai e, mesmo com esse frio intenso, algumas pessoas se divertem pescando no rio. Visitantes da cidade vizinha e de Saitama foram até o local para aproveitar a pescaria.

Impactos nas linhas de trem

Devido ao frio severo, as linhas de trem de Hokkaido estão enfrentando problemas nos serviços.

Segundo a JR Hokkaido, antes das 7h desta terça-feira (24), na estação da JR Iwami de Iwamizawa, as rodas do trem local com destino a Otaru e suas pastilhas de freio congelaram, impossibilitando sua partida e o serviço teve que ser suspenso.

Por volta das 8h, na estação de Shinrin Koen de Atsubetsu em Sapporo, a porta de um trem local com destino a Otaru demorou 10 minutos para fechar e acredita-se que tenha congelado.

De acordo com a JR, devido ao impacto da neve e frio, após as 11h de hoje, 37 linhas de trens, incluindo 4 linhas de expresso limitado que ligam Sapporo e Asahikawa, tiveram o serviço suspenso ou parcialmente suspenso.

Fonte: NHK News