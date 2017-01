Empresas no Japão enfrentam dificuldades por falta de mão de obra

O salário médio por hora dos trabalhos de curto período (arubaito) nas três grandes áreas metropolitanas ultrapassou a casa dos ¥1.000. Desde que o site de informações de ofertas de empregos Recruit Jobs realiza sua pesquisa em 2006, esta foi a primeira vez que a empresa recebeu tantas ofertas.

A rede de de “gyudon” Sukiya recebeu muitos clientes no fim e início do ano. A maior dificuldade dos restaurantes da franquia é o funcionamento 24 horas. Nesse período, o salário por hora de trabalhadores subiu entre ¥100 e ¥400, e a empresa conseguiu suprir a necessidade.

Os restaurantes e lojas de varejo que necessitam principalmente de trabalhadores temporários estão enfrentando uma grave escassez de trabalho.

Falta de mão de obra

Boa parte das vagas de trabalho de meio período são preenchidas por estudantes, mas muitas donas de casa vão procurar algum tipo de Arubaito. Devido a isso, algumas empresas oferecem o sistema de promoção no trabalho para empregado contratado, o que as permite se tornarem gerentes e terem um aumento no salário.

Há pouco tempo atrás, a principal força de trabalho de Arubaito eram estudantes e donas de casa, porém, há pouco tempo, algumas empresas começaram a recrutar idosos. “Os idosos possuem experiência na sociedade e o custo de treinamento é baixo. Também há a vantagem de que podem ser facilmente colocados nos turnos da manhã”, explicou Kuniko Usagawa da Recruit Jobs.

A SUMMIT, que possui o maior número de supermercados em Tóquio, em Dezembro de 2016, aumentou a idade máxima para recontratação de funcionários aposentados para arubaito, para 75 anos. Como muitos já possuíam experiência nas caixas registradoras, não há necessidade de treinamento.

Veja mais nos seguintes links:

Fonte: Toyokeizai