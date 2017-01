Bolo que já havia sido consumido é vendido por engano no 7 Eleven

De acordo com a 7&i Holdings, o bolo estava sendo consumido pelos funcionários no horário de descanso.

Em uma das lojas de conveniência da rede 7 Eleven situada na capital japonesa (Tóquio), um cliente havia comprado um bolo de natal, mas ao chegar em sua residência e abrir a caixa, o produto tinha quase metade do conteúdo consumido.

O caso veio à tona após o cliente ter entrado em contato com a loja e relatado o fato.

De acordo com a empresa, esse bolo foi adquirido por um dos funcionários que o havia consumido durante o intervalo do trabalho e o devolveu para a caixa do produto. Um outro funcionário, que encontrou a caixa do bolo fechada, levou-a para o setor de produtos sem conferir o conteúdo.

“Sentimos muito por ter causado tamanho transtorno ao cliente. Orientaremos e também iremos elaborar um controle onde os produtos adquiridos pelos funcionários sejam deixados separados dos que estão à venda”, disse a 7&i Holdings.

Fonte e imagem: NHK News