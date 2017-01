Aviões de guerra russos rondam todo o arquipélago japonês e criam tensão com o exército

Segundo o Ministério da Defesa, na tarde de terça-feira (24), 3 bombardeiros TU95 do exército russo aproximaram-se do arquipélago japonês e estavam prosseguindo para o sul, desde o norte da Bacia de Hokkaido.

Um destes bombardeiros se afastou do Japão após algumas horas, mas os outros dois continuaram a avançar pelo sul, passando por Okinawa e Miyakojima até saírem pelo Pacífico. Depois disso, os bombardeiros seguiram para o norte, completando a volta completa pelo Japão e, na noite de mesmo dia, voltaram para a Rússia.

Nesse período, as Forças de Autodefesa do Japão acionaram o alarme de emergência e enviaram aeronaves, porém não houve violação do espaço aéreo japonês.

Desde janeiro do ano passado, não houve bombardeiros russos que deram uma volta completa no arquipélago japonês. O Ministério de Defesa está analisando o motivo do voo russo.

Fonte: NHK News