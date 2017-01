Após 6 anos, Japão fecha o ano com balança comercial favorável

Segundo as estatísticas comerciais anunciadas pelo Ministério das Finanças, devido ao impacto da valorização do iene perante o dólar no mercado de câmbio exterior e da diminuição dos produtos siderúrgicos voltados para a Coreia e Taiwan, o valor das exportações em dólar teve uma redução na conversão para o iene japonês e fechou em ¥70.392 trilhões (7,2% a menos do que o ano retrasado), a primeira queda em 4 anos.

E, devido ao impacto do declínio do preço do petróleo bruto e à queda no preço de importação do petróleo, o gás natural liquefeito (LNG) e outros, o valor das importações diminuiu 15.9% e fechou em ¥65.966 trilhões, sendo o segundo ano consecutivo de queda.

Consequentemente, a balança comercial do ano passado, que é a diferença entre as exportações e importações, ficou positiva com ¥4.74 trilhões. A balança comercial do Japão estava, até então, sofrendo devido ao déficit comercial por causa da dificuldade do aumento do valor de exportações devido às transferências das bases de produções de multinacionais japonesas para o exterior, e ao impacto do aumento do valor do petróleo por causa da desvalorização do iene e do Grande Terremoto do Leste do Japão, porém este foi o primeiro superávit depois de 6 anos.

Fora isso, no anúncio da balança comercial japonesa de dezembro do ano passado, os valores de exportação voltados para a China, principalmente no setor de autopeças, cresceram e atingiram o maior valor da história (¥641.4 bilhões), sendo o quarto mês consecutivo de superávit.

Fonte: NHK News