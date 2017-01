4 dicas que os “idosos mais jovens do mundo” dão para manter o cérebro saudável

Cientistas do Massachusetts General Hospital tentaram achar a resposta para manter o cérebro jovem. Para isso, eles pesquisaram a mente de 17 idosos que possuem suas funções cerebrais equivalentes a de jovens de 20 anos.

Super Idosos

Os cientistas tentaram esclarecer dois pontos importantes nesta pesquisa. O primeiro é se existe uma diferença muito grande em relação aos cérebros de pessoas comuns e dos “super idosos” (super agers). O segundo ponto seria como podemos elevar nossas funções cerebrais através de mudanças no cotidiano, caso o primeiro fator fosse verificado.

A resposta para as duas perguntas é SIM! Se compararmos o grupo-controle dos cérebros dos super idosos, há várias regiões com mais espessura. Porém, essas regiões são, ao invés de regiões relacionadas com processos cognitivos que ajudam em palavras cruzadas e jogos de estratégia, ligadas com emoções fortes. Segundo a explicação dada pela pesquisadora Lisa Feldman Barrett para o New York Times, descobriu-se em pesquisas recentes que essas regiões desempenham outras funções importantes no cérebro.

A chave é pararmos de fazer apenas coisas agradáveis e fáceis, ou seja, sairmos constantemente da famosa “zona de conforto”. Aumentar o número de tarefas no trabalho e em casa ajuda na “destruição da rotina”. Caso for destruir a rotina, o importante não é só atingir a meta, mas também ultrapassar o próprio limite. Pode parecer estranho, mas não importa se for o limite corporal ou o mental.

Barrett citou o lema dos marinheiros dos marinheiros “Dor é a fraqueza saindo do corpo” e explicou que os “super idosos são como os marinheiros. Agora, como podemos ser como esses idosos?

1 – Aprender um instrumento musical

Escolha um instrumento musical que nunca tenha tocado e foque em conseguir tocar uma música na frente da sua família. Se você determinar uma data e chamar sua família e amigos, a pressão sobre você aumentará.

2 – Aprender uma língua desconhecida

Escolha uma língua que você conhece pouco e tente ficar um nível melhor. Determine terminar de ler um livro escrito nessa língua. Ou então, passar um tempo no país que fala essa língua é uma boa opção para você se virar nesse lugar.

3 – Participar de um Triatlo ou qualquer evento esportivo difícil

Triatlo é um evento atlético composto por três modalidades de natação, ciclismo e corrida ininterruptamente. Porém, como requer um grande preparo físico mesmo na modalidade mais simples, pode ser outro evento esportivo. Participar de clubes de ski ou caminhadas e se inscrever em uma academia ou praticar uma arte marcial são boas opções. Sempre vise ultrapassar o próprio limite.

4 – Realizar performances na frente das pessoas

Abalar as emoções possui o mesmo efeito de forçar o corpo e a mente. Barrett não citou isso, mas logicamente também há efeito. Caso não tenha feito discursos na frente das pessoas ou participado de painéis de discussões, tente participar. As pessoas que participam muito de discursos estão acostumados a improvisar seus discursos e até teatros e músicas.

Tente fazer coisas que fogem da sua zona de conforto e tente melhorar a cada dia! Esta é maior dica deixada pelos super idosos.