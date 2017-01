Japão: 25 mil animais morrem antes de chegar ao Pet Shop

Depois da revisão de proteção aos animais (novembro de 2013), os criadores e os petshops são obrigados a entregarem um documento sobre as vendas de cães e gatos para as associações de moradores. O Asahi Shimbum fez uma apuração em 99 associações de moradores em todo o Japão sobre os relatórios de 2014 e 2015.

O resultado obtido mostra que, no ano fiscal de 2015, cerca de 691 mil cães e 156 mil gatos foram vendidos ou doados. Em comparação ao ano fiscal anterior, o número de estabelecimentos que entregaram o documento às associações de moradores foi menor, mas, mesmo assim, teve-se um aumento de 75 mil cães (12%) e 23 mil gatos (17%) distribuídos pelo país.

No período entre a reprodução e as vendas de varejo, o número de animais mortos durante o processo de distribuição (exclui-se os abortos espontâneos e os nascidos mortos) foi de 19.866 cães e 5.088 gatos, 24.954 ao total. No ano fiscal de 2014, o número de animais mortos foi de 23.181 e, em ambos os anos, esse número foi equivalente a 3% da quantidade de animais distribuídos.

Esses números são 33 vezes maiores do que os valores estimados quando o Ministério do Meio Ambiente pesquisou os petshops em 2009.

Em outra pesquisa do Ministério do Meio Ambiente, o número de animais sacrificados pelos governos locais de todo o país no ano fiscal de 2015 foi de 15.811 cães e 67.091 gatos. Com a ajuda dos grupos cívicos e governos locais, a consciência de proteger os cães e gatos está aumentando, mas é preocupante o aumento dos casos de abandono de animais no Japão.

“Os animais de estimação são membros de nossa família. A medicina veterinária evoluiu e os animais conseguem viver por muito mais tempo. Desejo que os donos construam um ambiente onde os cães e gatos consigam viver felizes e confortáveis por bastante tempo,” disse o o veterinário Nai Machiya, membro da Japan Animal Welfare Society (JAWS).

Fonte: Asahi Shimbum