Vídeo: funcionário estressado joga encomendas da transportadora Sagawa

No início deste mês, um vídeo que mostrava um funcionário de entrega da Sagawa Express jogando o “daisha” da empresa várias vezes no chão e batendo nas encomendas foi postado no YouTube.

A Sagawa Express investigou o ocorrido e verificou que o funcionário era um trabalhador regular.

Segundo a empresa, o funcionário estava levando a encomenda de volta para seu carro pois ninguém estava no destino de entrega. “Eu estava irritado com diversas coisas”, disse ele.

O pedido foi entregue depois do ocorrido, porém, a Sagawa está confirmando o destino de entrega e, assim que tiver certeza, irá trocar as encomendas e pedirá desculpas ao cliente. Ademais, a empresa irá retirar o funcionário do ramo de entregas e ele será punido.

“Pedimos desculpas por termos causado transtornos a todos devido à atitude irrefletida de nosso funcionário”, disse a empresa.

O vídeo abaixo mostra o momento da fúria do funcionário.

Fonte: NHK News